Перша цифра трицифрового числа дорівнює 8. Якщо цю цифру переставити на останнє місце, то число збільшиться на 18. Знайдіть початкове число.

Математика
Перша цифра трицифрового числа дорівнює 8. Якщо цю цифру переставити на останнє місце, то число збільшиться на 18. Знайдіть початкове число.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первоначальное число 890,а новое-908.
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