Перший член арифметичної прогресії дорівнює -4, а її різниця дорівнює 2.Скільки треба взяти перших членів прогресії , щоб їх сума дорівнгювала 84?

Алгебра
Перший член арифметичної прогресії дорівнює -4, а її різниця дорівнює 2.Скільки треба взяти перших членів прогресії , щоб їх сума дорівнгювала 84?
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84 x4-2=505 поблпгодари
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