Перший член арифметичної прогресії дорівнює -4, а її різниця дорівнює 2.Скільки треба взяти перших членів прогресії , щоб їх сума дорівнгювала 84?
Алгебра
Перший член арифметичної прогресії дорівнює -4, а її різниця дорівнює 2.Скільки треба взяти перших членів прогресії , щоб їх сума дорівнгювала 84?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84 x4-2=505 поблпгодари
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