Перший покупець купив 5 м тканини, а другий - 3 м такої самої тканини. Перший Покупець заплатив на 48 грн більше, ніж другий. Скільки грошей заплатив 2 Покупець?

Математика
Перший покупець купив 5 м тканини, а другий - 3 м такої самої тканини. Перший Покупець заплатив на 48 грн більше, ніж другий. Скільки грошей заплатив 2 Покупець?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Найдем сколько заплатили за 1м  48:5=9.6гривна а теперь сколько за 3 метра 9.6*3=28.8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Английский язык.Нужно написать на английском где расположена Москва,какая там те??пература летом и зимой,какие предметы одежды люди носят зимой и л...
Ответить
Математика
Слагаемое вычитаемое уменьшаемое минус какое слово лишнее
Ответить
Русский язык
Придумай слова в которых все согласные мягкие
Ответить
Английский язык
Задать 5 вопросов к тексту The main purpose of the Internet Is to extend the communication network. Elderly people have a lot of free time but it...
Ответить
Литература
Как троекуров устраивал счастье дочери
Ответить