Перший покупець купив 5 м тканини, а другий - 3 м такої самої тканини. Перший Покупець заплатив на 48 грн більше, ніж другий. Скільки грошей заплатив 2 Покупець?
Математика
Перший покупець купив 5 м тканини, а другий - 3 м такої самої тканини. Перший Покупець заплатив на 48 грн більше, ніж другий. Скільки грошей заплатив 2 Покупець?
Ответ(ы):
Гость:
Найдем сколько заплатили за 1м 48:5=9.6гривна а теперь сколько за 3 метра 9.6*3=28.8
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