Першого дня трактористи зорали 3\8 поля,другого дня -40% від того,що залишилось,а тре??ього дня-решту 216 га.знайдіть площу поля?
Математика
Першого дня трактористи зорали 3\8 поля,другого дня -40% від того,що залишилось,а тре??ього дня-решту 216 га.знайдіть площу поля?
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