Перун-грозное божество,Даждьбог-добрый бог, Закончи предложения.

Перун — грозное славянское божество. Молнии были его оружие — меч и стрелы; радуга — его лук; тучи — одежда или борода и кудри; гром — далеко звучащее слово (обычный эпитет Перуна — громовник) ; ветры и бури — дыхание, дожди — оплодотворяющее семя. Даждьбог — бог Солнца, податель тепла и света. Его имя слышится в самой краткой, дожившей до наших дней, молитве: «Дай, Боже! »