Первая бригада может заасфальтировать 1200м дороги за 6 дней а вторая за 12 дней. За с??олько времени они заасфальтируют этот участок дороги работы вместе ?

Гость: Гость:

За 4 дня 1 бригада- 1200:6=200м дороги они асфальтируют за 1 день 2 бригада- 1200:12=100м дороги они асфальтируют за 1 день две бригады вместе- 200+100=300м в день они заасфальтмруют вместе 1200:300=4дня за это время две бригаты справятся с работой