Первая бригада может заасфальтировать 1200м дороги за 6 дней а вторая за 12 дней. За с??олько времени они заасфальтируют этот участок дороги работы вместе ?
Математика
Первая бригада может заасфальтировать 1200м дороги за 6 дней а вторая за 12 дней. За с??олько времени они заасфальтируют этот участок дороги работы вместе ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 4 дня 1 бригада- 1200:6=200м дороги они асфальтируют за 1 день 2 бригада- 1200:12=100м дороги они асфальтируют за 1 день две бригады вместе- 200+100=300м в день они заасфальтмруют вместе 1200:300=4дня за это время две бригаты справятся с работой
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