Первая сторона треугольника, периметр которого. 41 см, в 3 раза больше второй, а третья сторона на 1 см меньше первой стороны.Найдите большую сторону треугольника A)18 см Б)17 см В)16 см Г)15 см

Математика

Первая сторона треугольника, периметр которого. 41 см, в 3 раза больше второй, а третья сторона на 1 см меньше первой стороны.Найдите большую сторону треугольника A)18 см Б)17 см В)16 см Г)15 см

Автор: Гость