Первая сторона треугольника, периметр которого. 41 см, в 3 раза больше второй, а третья сторона на 1 см меньше первой стороны.Найдите большую сторону треугольника A)18 см Б)17 см В)16 см Г)15 см
Математика
Первая сторона треугольника, периметр которого. 41 см, в 3 раза больше второй, а третья сторона на 1 см меньше первой стороны.Найдите большую сторону треугольника A)18 см Б)17 см В)16 см Г)15 см
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Гость:
17 наверное так !!!!!!!!!!!
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