Первая труба наполняет одну седьмую бассейна авторая пять четырнадцатых бассейн?? какую часть бассейна заполняют обе трубы за 1 час За сколько времени наполнится бассейн если открыть обе трубы
Математика
Первая труба наполняет одну седьмую бассейна авторая пять четырнадцатых бассейн?? какую часть бассейна заполняют обе трубы за 1 час За сколько времени наполнится бассейн если открыть обе трубы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/7+5/14=2/14+5/14=7/14=1/2 (бассейна заполняют обе трубы за час) 1 - весь бассейн 1:1/2=1*2=2 (часа) Ответ: обе трубы наполнят бассейн за 2 часа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Отметьте существительные, которые относятся к одному словообразовательному типу: слабительное второе жаропонижающее снотворное столовая
Математика