Первая труба наполняет одну седьмую бассейна авторая пять четырнадцатых бассейн?? какую часть бассейна заполняют обе трубы за 1 час За сколько времени наполнится бассейн если открыть обе трубы

Математика

Первая труба наполняет одну седьмую бассейна авторая пять четырнадцатых бассейн?? какую часть бассейна заполняют обе трубы за 1 час За сколько времени наполнится бассейн если открыть обе трубы

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