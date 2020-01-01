Первая бригада может выполнить задание за 40 дней. При совместной работе две бригады выполнят задание за 25 дней. Сможет ли вторая бригада, работая отдельно, выполнить задание за 67 дней?
Первая бригада может выполнить задание за 40 дней. При совместной работе две бригады выполнят задание за 25 дней. Сможет ли вторая бригада, работая отдельно, выполнить задание за 67 дней?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1:40=1/40 производительность первой бригады 1:25=1/25 совместная производительность 1/25-1/40=3/200 производительность второй бригады 1:3/200=200/3=66,6 (приблизительно),значит сможет ====================