Первая помощь при растяжении суставов. РАСПИСАТЬ ПО ПУНКТАМ!

Гость: Гость:

1) обездвижить поврежденную конечность. 2) нельзя растирать поврежденное место или расхаживать порежд. ногу 3 ) сделать фиксирующую повязку или наложить шины 4 ) переодически прикладывать лед 5 ) доставит пострадавшего в травмпункт