Первая помощь при растяжении суставов. РАСПИСАТЬ ПО ПУНКТАМ!
Разное
Первая помощь при растяжении суставов. РАСПИСАТЬ ПО ПУНКТАМ!
Ответ(ы):
Гость:
1) обездвижить поврежденную конечность. 2) нельзя растирать поврежденное место или расхаживать порежд. ногу 3 ) сделать фиксирующую повязку или наложить шины 4 ) переодически прикладывать лед 5 ) доставит пострадавшего в травмпункт
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