Первая помощь при растяжении суставов. РАСПИСАТЬ ПО ПУНКТАМ!

Разное
Первая помощь при растяжении суставов. РАСПИСАТЬ ПО ПУНКТАМ!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) обездвижить поврежденную конечность. 2) нельзя растирать поврежденное место или расхаживать порежд. ногу 3 ) сделать фиксирующую повязку или наложить шины 4 ) переодически прикладывать лед 5 ) доставит пострадавшего в травмпункт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Скажите, сколько в России крупнейших водохранилищ объемом более 50 км
Ответить
Разное
3•4+6 как решить этот пример
Ответить
Разное
Чи має молекула електричний заряд?
Ответить
Разное
Помогите пожалуйста выполнить действие 3i/-1+6i
Ответить
Разное
Помогите пожалуйста... Какая сказочная страна упоминается в отрывке из поэмы Руслан и Людмила
Ответить
Разное
Рассказ о твёрдых телах
Ответить
Разное
На острове живут 3 человека каждый из них либо всегда врёт или говорит правду А говорит что Б лжет,Б говорит ,что либо А либо лгут ,а В говорит ,чт...
Ответить
Разное
Можно ли конькобежца на дистанции 100 метров считать материальной точкой
Ответить
Разное
Расстояние между двумя Лыжниками 6 км 700 м .одновременно начав движение навстречу друг другу они встретились через 20 минут. выйдя в путь одноврем...
Ответить
Разное
СРОЧНО!!! Нужна помощь Расскажите кратко о чем произведение "Памятник Шуги" (Б. Майлин).
Ответить