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Первая сила природы, который овладели первобытного люди
Первая сила природы, который овладели первобытного люди
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Огонь конечно же :) Это первая сила
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