Первое число составляет 80 процентов второго. сколько процентов первого числа сос??авляет второе число?
Математика
Первое число составляет 80 процентов второго. сколько процентов первого числа сос??авляет второе число?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например второе число 200. А если первое число составляет 80% второго, значит: 200*80/100=160 - первое число. Складываем пропорцию: 200 - 100% 160 - х% х=160*100/200 х=80% Ответ: первое число (160) составляет 80% второго числа (200).
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