Первое число в три раза больше второго.Если от первого числа отнять 1.8 а второму прибавить 0.6 то получаться одинаковые результаты найдите эти числа???прошу помочь
Математика
Первое число в три раза больше второго.Если от первого числа отнять 1.8 а второму прибавить 0.6 то получаться одинаковые результаты найдите эти числа???прошу помочь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть числа станут равными, тогда 2-е число - х; 1-е - 3х; 3х-1,8=х+0,6; 2х=2,4; х=1,2 - 2-е число, 3х=3,6 - 1-е число; 3,6-1,8=1,8; 1,2+0,6=1,8; 1,8=1,8)))))
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