Первое число в три раза больше второго.Если от первого числа отнять 1.8 а второму прибавить 0.6 то получаться одинаковые результаты найдите эти числа???прошу помочь

Математика

Первое число в три раза больше второго.Если от первого числа отнять 1.8 а второму прибавить 0.6 то получаться одинаковые результаты найдите эти числа???прошу помочь

Автор: Гость