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Первое эволюционное учение создал кто?
Первое эволюционное учение создал кто?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Жан Батист Ламарк создал первое эволюционное учение.
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