Первое тело бросили по углом 30 градусов к горизонту,а второе тело-под углом 45градусов к горизонту причем оба тела поднялись до одной и той же высоты.У какого тела больше вертикальная проекция начальной скорости?горизонтальная?

Физика

Первое тело бросили по углом 30 градусов к горизонту,а второе тело-под углом 45градусов к горизонту причем оба тела поднялись до одной и той же высоты.У какого тела больше вертикальная проекция начальной скорости?горизонтальная?

Автор: Гость