Первое тело бросили по углом 30 градусов к горизонту,а второе тело-под углом 45градусов к горизонту причем оба тела поднялись до одной и той же высоты.У какого тела больше вертикальная проекция начальной скорости?горизонтальная?

Физика
Первое тело бросили по углом 30 градусов к горизонту,а второе тело-под углом 45градусов к горизонту причем оба тела поднялись до одной и той же высоты.У какого тела больше вертикальная проекция начальной скорости?горизонтальная?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вертикальная проекция в обоих случаях одинаковая (высота одинаковая)h=vy²/(2*g)Горизонтальная больше у тела, брошенного под углом 30°================================

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