Первоклассникам было поручено посадить яблони в один ряд. Между 1-ой и последней я??лоней должно быть расстояние 30 м. Расстояние между 2-мя соседними яблонями 3 м. Сколько саженцев яблонь надо заготовить ребятам?

Математика
Первоклассникам было поручено посадить яблони в один ряд. Между 1-ой и последней я??лоней должно быть расстояние 30 м. Расстояние между 2-мя соседними яблонями 3 м. Сколько саженцев яблонь надо заготовить ребятам?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 / 3 = 10 саженцев яблонь нужно заготовить ребятам
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Паустовский ,,Рождение рассказа,, - приведите цитаты не цитатный план
Ответить
Обществознание
Напишити административные нарушения и к ним административные наказания!! Помогите!!!
Ответить
Русский язык
Напишите 7 сложных предложений, укажите вид, схема.
Ответить
Математика
В треугольнике ABC угол угол C прямой а ц равен 4 Чему равно расстояние от вершины B D ??иссектриса угла А если расстояние от вершины c до этой бис...
Ответить
Биология
Напишите названия материков какие растения можно на них встретить
Ответить