Первоклассникам было поручено посадить яблони в один ряд. Между 1-ой и последней я??лоней должно быть расстояние 30 м. Расстояние между 2-мя соседними яблонями 3 м. Сколько саженцев яблонь надо заготовить ребятам?

Математика

Первоклассникам было поручено посадить яблони в один ряд. Между 1-ой и последней я??лоней должно быть расстояние 30 м. Расстояние между 2-мя соседними яблонями 3 м. Сколько саженцев яблонь надо заготовить ребятам?

Автор: Гость