Первоклассникам было поручено посадить яблони в один ряд. Между 1-ой и последней я??лоней должно быть расстояние 30 м. Расстояние между 2-мя соседними яблонями 3 м. Сколько саженцев яблонь надо заготовить ребятам?
Математика
Первоклассникам было поручено посадить яблони в один ряд. Между 1-ой и последней я??лоней должно быть расстояние 30 м. Расстояние между 2-мя соседними яблонями 3 м. Сколько саженцев яблонь надо заготовить ребятам?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 / 3 = 10 саженцев яблонь нужно заготовить ребятам
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