Первоначальный вклад 400 рублей.За год начисляют 3%.Найти сумму вклада через 2 года. Решите сложными или лёгкими процентами.
Математика
Первоначальный вклад 400 рублей.За год начисляют 3%.Найти сумму вклада через 2 года. Решите сложными или лёгкими процентами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400+400*3/100=412за 1 год 412+412*3/100=424,36 рубля или 424 рубля и 36 копеек.
Гость:
Через год на счету будет 400 * (1 + 3 / 100) = 400 * 1,03 = 412 руб, а через 2 года - 412 * (1 + 3 / 100) = 412 * 1,03 = 424,36 руб.
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