Первую часть голубь летел 14 с. , 2 часть пути 8 с. Всего он пролетел 296 метров. Какова ??ыла V1 , если V2 =16м\с.

Математика

Первую часть голубь летел 14 с. , 2 часть пути 8 с. Всего он пролетел 296 метров. Какова ??ыла V1 , если V2 =16м\с.

Автор: Гость