Первую часть голубь летел 14 с. , 2 часть пути 8 с. Всего он пролетел 296 метров. Какова ??ыла V1 , если V2 =16м\с.
Математика
Первую часть голубь летел 14 с. , 2 часть пути 8 с. Всего он пролетел 296 метров. Какова ??ыла V1 , если V2 =16м\с.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)16•8=128 2)296-128=168 3)168:14=12м/с
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