Первую часть пути поезд шел 11 часов со скоростью 60км/ч,вторую часть пути он шел 5 часов со скоростью 70 км/ч.какое расстояние прошел поезд?

Математика

Первую часть пути поезд шел 11 часов со скоростью 60км/ч,вторую часть пути он шел 5 часов со скоростью 70 км/ч.какое расстояние прошел поезд?

Автор: Гость