Первую часть пути поезд шел со скоростью 60км/ч, вторую часть пути - 5 часов со скоро??тью 70км/ч.За какое время поезд прошел весь путь, равный 900 км.
Математика
Первую часть пути поезд шел со скоростью 60км/ч, вторую часть пути - 5 часов со скоро??тью 70км/ч.За какое время поезд прошел весь путь, равный 900 км.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70*5=350 км вторая часть пути 900-350=550 первая часть пути 550/60=9.16 часов прошёл первую часть пути 5+9.16=14часов 16 минут потратил на все расстояние
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Математика
Другие предметы
Алгебра
Помогите пожалуйста решить задачу: На середине пути между станциями А и В поезд был задержан на 20 мин. Чтобы прийти в В по расписанию , машинисту ...