Первую часть пути поезд шел со скоростью 60км/ч, вторую часть пути - 5 часов со скоро??тью 70км/ч.За какое время поезд прошел весь путь, равный 900 км.

Математика
Первую часть пути поезд шел со скоростью 60км/ч, вторую часть пути - 5 часов со скоро??тью 70км/ч.За какое время поезд прошел весь путь, равный 900 км.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70*5=350 км вторая часть пути 900-350=550 первая часть пути 550/60=9.16 часов прошёл первую часть пути 5+9.16=14часов 16 минут потратил на все расстояние
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