Первую часть пути поезд шел со скоростью 60км/ч, вторую часть пути - 5 часов со скоро??тью 70км/ч.За какое время поезд прошел весь путь, равный 900 км.

Математика

Первую часть пути поезд шел со скоростью 60км/ч, вторую часть пути - 5 часов со скоро??тью 70км/ч.За какое время поезд прошел весь путь, равный 900 км.

Автор: Гость