первую часть пути турист проехал на автобусе со скоростью 60 километров в час втор??ю часть пути прошел пешком со скоростью 4 километров в час Каким был путь туристы если на автобусе ехал 2 часа а пешком шел 3 часа Составь форм...
Математика
первую часть пути турист проехал на автобусе со скоростью 60 километров в час втор??ю часть пути прошел пешком со скоростью 4 километров в час Каким был путь туристы если на автобусе ехал 2 часа а пешком шел 3 часа Составь формулу решения задачи☺☺
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путь на автобусе 60км/ч*2ч=120км, пешком4км/ч*2ч=8км Итого 120км+8км=128км или так:60*2+4*2=128
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