первую часть пути турист проехал на автобусе со скоростью 60 километров в час втор??ю часть пути прошел пешком со скоростью 4 километров в час Каким был путь туристы если на автобусе ехал 2 часа а пешком шел 3 часа Составь форм...

Математика

первую часть пути турист проехал на автобусе со скоростью 60 километров в час втор??ю часть пути прошел пешком со скоростью 4 километров в час Каким был путь туристы если на автобусе ехал 2 часа а пешком шел 3 часа Составь формулу решения задачи☺☺

Автор: Гость