Первую половину пути от дома до озера рыбак шёл по грунтовой дороге, а вторую половину пути – пробирался через лес. На весь путь он потратил 2 часа. Первый час рыбак двигался со скоростью 6 км/ч6 км/ч, а второй – со скоростью 3 км/ч3 км/ч. С какой средней скоростью он преодолел участок леса на своём пути? Ответ выразить в км/ч км/ч, округлив до десятых.