Первую половину своего пути автомобиль двигался со скоростью 80 км/ч, а второй половину пути - со скоростью 40 км/ч. Какова средняя скорость движения автомобиля?
Физика
Первую половину своего пути автомобиль двигался со скоростью 80 км/ч, а второй половину пути - со скоростью 40 км/ч. Какова средняя скорость движения автомобиля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=(2*80*40)/80+40=53,3 км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Человек и тележка движутся навстречу друг к другу, при чем масса человека в 2 раза больше массы тележки. Скорость человека 2 м/c, а тележки — 1 м/c...
Математика
в школьном саду 40% всех деревьев- яблони, 25% вишни, 28% сливы. остальные 14 деревьев груши. сколько всего деревьев в школьном саду?
Математика
В урне 10 синих и 6 зеленых шаров. Наугад выбираются 4 шара. Какова вероятность того, что все они зеленые?
Математика
В коллекции энтомолога 72 бабочки,что составляет четыре одинадцатых числа экспонатов ысей коллекции . Сколько экспонатов в коллекции энтомолога?