Первую половину своего пути автомобиль двигался со скоростью 80 км/ч, а второй половину пути - со скоростью 40 км/ч. Какова средняя скорость движения автомобиля?

Физика

Первую половину своего пути автомобиль двигался со скоростью 80 км/ч, а второй половину пути - со скоростью 40 км/ч. Какова средняя скорость движения автомобиля?

Автор: Гость