Первые 300 км автомобиль ехал со скоростью 60 км/ч, следующие 300 км— со скоростью 100 км/ч, а последние 300 км — со скоростью 75 км/ч. Найдите средню ю скорость авто- мобиля на протяжении всего пути
Первые 300 км автомобиль ехал со скоростью 60 км/ч, следующие 300 км— со скоростью 100 км/ч, а последние 300 км — со скоростью 75 км/ч. Найдите средню ю скорость авто- мобиля на протяжении всего пути
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 300:60=5ч 2) 300:100=3ч 3) 300:75=4ч 4) 5+4+3=12ч 5) 300+300+300=900км 6) 900:12=75км/ч Ответ: 75км/ч