Первые мореплаватели увидевшие пингвинов в Антарктиде, чуть не приняли их за толпу людей ,одетых в фраки и белоснежные манишки! синтаксический разбор предложения Заранее спасибо!!!

Русский язык
Первые мореплаватели увидевшие пингвинов в Антарктиде, чуть не приняли их за толпу людей ,одетых в фраки и белоснежные манишки! синтаксический разбор предложения Заранее спасибо!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое, осложнено обособленными определениями)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Х(3х-2у)(3х+2у)-х(3х+2у)^2+2ху(5х+2у) Помогите решить пожалуйста
Ответить
Математика
6 номер.Помогите!:(( Я не могу сделать..
Ответить
Математика
Упростите уравнение -21y-5+5,6-8=-20,7
Ответить
Математика
В роще растет 600 деревьев из них 240 березы.Сколько % всех деревьев составляют берез??
Ответить
Математика
Выпиши недостающие цифры 72:3 96:8 50:5 40:2 459:9 721:7
Ответить