Первые мореплаватели увидевшие пингвинов в Антарктиде, чуть не приняли их за толпу людей ,одетых в фраки и белоснежные манишки! синтаксический разбор предложения Заранее спасибо!!!
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Первые мореплаватели увидевшие пингвинов в Антарктиде, чуть не приняли их за толпу людей ,одетых в фраки и белоснежные манишки! синтаксический разбор предложения Заранее спасибо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое, осложнено обособленными определениями)
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