Первые мореплаватели увидевшие пингвинов в Антарктиде, чуть не приняли их за толпу людей ,одетых в фраки и белоснежные манишки! синтаксический разбор предложения Заранее спасибо!!!

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Первые мореплаватели увидевшие пингвинов в Антарктиде, чуть не приняли их за толпу людей ,одетых в фраки и белоснежные манишки! синтаксический разбор предложения Заранее спасибо!!!

Автор: Гость