Первые строения в Санкт-Петербурге.Минимум 7-10. Помогите пожалуйста.Даю 22 балла!

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Основание Петербурга ознаменовало важнейшее событие в истории России – выход к Балтийскому морю. Петр I набросал чертеж первой крепости в самом широком месте реки Невы, позже она стала называться Петропавловской. Следующей постройкой стала деревянная церковь, а потом появились причалы, торговые ряды и биржа. Поскольку существовала угроза нападения на город шведов, застройка того времени отличалась оборонительным характером. Чтобы защищать Петербург с моря, был возведен деревянный форт Кроншлот, который раскинулся между мелью и островом Котлин. Первое петербургское предприятие - Адмиралтейство одновременно было и 5-бастионной крепостью. Позже здесь поставили избы для морских офицеров, из которых выросли Морские слободы. На строительстве Петербурге трудилось близко двадцати тысяч подкопщиков – рабочих людей, которые были присланы из разных городов страны. Они получали денежное и хлебное жалованье, а работали в три смены. Кроме обычных работников строительством занимались и квалифицированные мастера - каменщики, плотники, кирпичники, пильщики, слесари и столяры. Для переведенцев ставили избы и делали огороды. Именно они составили население города. На Петровском острове скложился городской центр. Были возведены здания Мытного двора, Таможни и Сената на Троицкой площади. Вблизи размещались дома высших военных и гражданских чинов, знатных вельмож, а также духовенства. Поэтому главную улицу назвали Дворянской. Была заложена церковь Исаакия Далматского, основан монастырь Александра Невского. Соединившая Адмиралтейство с монастырем просека называлась Большой перспективой (сегодня Невский проспект). Царский двор переехал из Москвы в Петербург, который с того времени считался столицей Российской империи. В связи с этим событием началось строительство на Васильевском острове и Выборгской стороне, в Екатерингофе, Петергофе и Ораниебауме. После завершения Северной войны в окрестностях города с Источник - http://www.peterburg.biz/pervyie-zdaniya-peterburga-i-oboronitelnaya-zastroyka.html#ixzz4MztHTVuK