Первые важные открытия на Европейском Севере были сделаны поморами - они заселили берега Баренцева и Карского морей

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Поселившиеся на берегах Белого и Баренцева морей потомки новгородских ушкуйников составили своеобразную субэтническую группу русского этноса, известную под названием поморов. Впервые слово «поморы» (точнее, «поморцы») упоминается в 1526 году, но уже в качестве устоявшегося самоназвания, так что родилось это понятие на несколько веков ранее.Поморы могут считаться самым древним по времени возникновения субэтносом России.Поморы как субэтнос отличались от основной массы русского этноса, в том числе и северными русскими, своими традиционными хозяйственными занятиями - рыболовством и морскими промыслами.Жизнь помора действительно было невозможно отделить от рыбной ловли.Сам образ жизни поморов требовал инициативы, сметливости, сочетания терпения и выдержки с моментальной реакцией, независимостью в делах и суждениях. Так поморы и стали людьми особого склада. Показательно, что самые первые новгородские поселенцы на берегах Студеного моря в удивительно короткий срок самостоятельно создали совершенную систему морского хозяйства в условиях полярного севера, поскольку заимствовать производственные морские навыки у аборигенного населения они не могли, так как морским промыслами они не занимались. Эти успехи русских выглядят особенно впечатляющими, если вспомнить, что они были первыми и на протяжении нескольких веков единственными полярными мореплавателями. Этапы освоения русскими полярных морей выглядят впечатляюще: в XII веке новгородцы полностью освоили Белое море и совершали плавания далеко за его пределы; в частности, открыли острова Вайгач, Колгуев, архипелаг Новая Земля; в 1264 году была основана заполярная Кола, давшая название Кольскому полуострову; в XIV веке новгородцы постоянно плавают в Норвегию, с которой в 1326 году Господин Великий Новгород подписал договор о границе (эта граница существует и в настоящее время, хотя всяких конфликтов с Норвегией хватало); В XV веке, а возможно, и раньше, поморы регулярно ходят в Грумант (Шпицберген); в XVI веке через Студеное море начинается торговля Руси с Западной Европой, строятся торговые города, остроги и монастыри, в том числе Архангельск, Кола, Печенга, и др; в XVII веке поморы активно участвуют в освоении Сибири. В частности, они, продвигаясь морским ходом вдоль побережья Северного Ледовитого океана, доходят до Колымы и будущего Берингова пролива. Большинство сибирских землепроходцев, биографии которых более или менее известны, были уроженцами Русского Севера. На «Мурманском» (т.е.современном Баренцевом) море во второй половине XVI века русские поморы вели в довольно значительных размерах лов трески, которую вялили и сбывали норвежцам и голландцам. На Груманте (Шпицбергене) поморы занимались охотой на песца, оленя, белого медведя и различного морского зверя, в особенности моржа и нерпу. Среди поморов даже сложилась своеобразная «специализация» груманлан, то есть тех, кто не рыбу ловил, а ходил на Грумант зимовать на промысел. Не только техника мореплавания поморов или их система хозяйства представляет особый интерес. Северные великороссы, включая поморов, имели в силу, отдаленности от нашествий со стороны Дикого Поля и отсутствия крепостного права, более высокий уровень образования, отличались чувством собственного достоинства, трудолюбием и деловой хваткой. Не случайно именно из поморов вышел М. В. Ломоносов. На Русском Севере дольше, чем где-нибудь в России, сохранялись многие старинные обычаи, традиции, нравы, берущие начало еще в языческой древности. Не случайно именно на Севере были записаны древние былины о киевских князьях и богатырях, давно забытые под Киевом. На Севере сохранились многие памятники архитектуры, причем речь идет не просто о древнерусской архитектуре, а именно об особенной северной русской архитектурной школе.Поморы отличались и некоторыми качествами своего характера. Например, поморы испокон веку славились своей выносливостью. Простым примером может быть Михайло Ломоносов, шедший пешком с обозом зимой много сотен верст от Архангельска до Москвы. Но ни он сам, никто из поморов не считали это чем-то необыкновенным. Многие поморы именно так, пешком, отправлялись на промысел на Мурман.