Первый космический аппарат,достигший поверхности небесного тела вне Земли,назыв??ется... а)Луна-2. б)Венера-3. в)Марс-2. г)Apollo-11

Математика
Первый космический аппарат,достигший поверхности небесного тела вне Земли,назыв??ется... а)Луна-2. б)Венера-3. в)Марс-2. г)Apollo-11
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Должна быть наверно луна,пиши луна
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