Первый космический аппарат,достигший поверхности небесного тела вне Земли,назыв??ется... а)Луна-2. б)Венера-3. в)Марс-2. г)Apollo-11
Математика
Первый космический аппарат,достигший поверхности небесного тела вне Земли,назыв??ется... а)Луна-2. б)Венера-3. в)Марс-2. г)Apollo-11
Ответ(ы):
Гость:
Должна быть наверно луна,пиши луна
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Придумать вопросы к ответам: 1) At seven o'clock he was just getting up. 2) At that time I was seeing my guests off. 3) When I saw him he was...
Окружающий мир
Белка относится к природному сообществу леса . Приведите примеры животных и растений , которые относятся к этому сообществу. заполните таблицу. При...
Экономика