Первый мальчик поймал 12 рыб, ф второй 9. Всю рыбу они поделили на 3 равных части и од??у часть они отдали девочке. Сколько рыб отдали

Математика

Первый мальчик поймал 12 рыб, ф второй 9. Всю рыбу они поделили на 3 равных части и од??у часть они отдали девочке. Сколько рыб отдали

Автор: Гость