Первый оператор печатает 8 страниц в час а второй оператор-6 страниц в час. как разделить между ними 84 страницы произведения , чтобы они закончили работу одновременно
Математика
Первый оператор печатает 8 страниц в час а второй оператор-6 страниц в час. как разделить между ними 84 страницы произведения , чтобы они закончили работу одновременно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8 + 6 = 14 стр. печатают оба за 1 час, работая одновременно 2) 84 : 14 = 6 час для выполнения всей работы 3) 8 * 6 = 48 стр - сделает первый 4) 6 * 6 =36 стр. сделает второй Ответ: 48 стр; 36 стр.
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