Первый оператор печатает 8 страниц в час а второй оператор-6 страниц в час. как разделить между ними 84 страницы произведения , чтобы они закончили работу одновременно

Математика

Первый оператор печатает 8 страниц в час а второй оператор-6 страниц в час. как разделить между ними 84 страницы произведения , чтобы они закончили работу одновременно

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