Первый отрезок на 8 см длиннее второго,а третий на 4 см короче второго. На сколько с?? первый отрезок длиннее третьего
Математика
Первый отрезок на 8 см длиннее второго,а третий на 4 см короче второго. На сколько с?? первый отрезок длиннее третьего
Ответ(ы):
Гость:
I = II + 8 III = II - 4 I - III = II + 8 - II +4 = 12 Ответ на 12 см
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