Первый отрезок на 8 см длиннее второго,а третий на 4 см короче второго. На сколько с?? первый отрезок длиннее третьего

Математика

Первый отрезок на 8 см длиннее второго,а третий на 4 см короче второго. На сколько с?? первый отрезок длиннее третьего

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