Первый пекарь за 2 часа испек 240 пирожков, а второй пекарь за это же время испек 220 п??рожков, на сколько больше производительность труда первого пекаря

Математика

Первый пекарь за 2 часа испек 240 пирожков, а второй пекарь за это же время испек 220 п??рожков, на сколько больше производительность труда первого пекаря

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