Первый пекарь за 2 часа испек 240 пирожков, а второй пекарь за это же время испек 220 п??рожков, на сколько больше производительность труда первого пекаря
Математика
Первый пекарь за 2 часа испек 240 пирожков, а второй пекарь за это же время испек 220 п??рожков, на сколько больше производительность труда первого пекаря
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 240 : 2 = 220 (п) - делает первый пекарь за час 2) 220 : 2 = 210 (п) - делает второй пекарь за час 3) 220 - 210 = (на)10 (п) - первый пекарь делает больше, чем второй за час
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