Первый токарь изготавливает a деталей в час, а второй b-деталей в час. Вычислите сколько деталей они изготавливают вместе за 8 часов если a=35 и b=32
Математика
Первый токарь изготавливает a деталей в час, а второй b-деталей в час. Вычислите сколько деталей они изготавливают вместе за 8 часов если a=35 и b=32
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(35+32)*8=65*8=520 Ответ: 520
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