Первый токарь изготавливает a деталей в час, а второй b-деталей в час. Вычислите сколько деталей они изготавливают вместе за 8 часов если a=35 и b=32

Математика

Первый токарь изготавливает a деталей в час, а второй b-деталей в час. Вычислите сколько деталей они изготавливают вместе за 8 часов если a=35 и b=32

Автор: Гость