Первый тракторист может вспахать поле за 15 часов, а второй-за 30 часов. За какое вр??мя они могут вспахать это поле, работая вместе?

Математика
Первый тракторист может вспахать поле за 15 часов, а второй-за 30 часов. За какое вр??мя они могут вспахать это поле, работая вместе?
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Гость:
Возможно......15? Наверное, так....
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