Первый тракторист может вспахать поле за 15 часов, а второй-за 30 часов. За какое вр??мя они могут вспахать это поле, работая вместе?

Математика

Первый тракторист может вспахать поле за 15 часов, а второй-за 30 часов. За какое вр??мя они могут вспахать это поле, работая вместе?

Автор: Гость