Первый участник марафонского забега финишировал, показав время 2 ч 12 мин 43 сек. Сотый участник показал результат на 53 мин 18 сек хуже. За сколько времени пробежал дистанцию сотый участник?
Математика
Первый участник марафонского забега финишировал, показав время 2 ч 12 мин 43 сек. Сотый участник показал результат на 53 мин 18 сек хуже. За сколько времени пробежал дистанцию сотый участник?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2ч 12м 43сек=2*60*60+12*60+43=7200+720+43=7963секунд 7963+53м 18сек=7963+53*60+18=11161сек 3ч 4м 21сек
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