Первый участник марафонского забега финишировал, показав время 2 ч 12 мин 43 сек. Сотый участник показал результат на 53 мин 18 сек хуже. За сколько времени пробежал дистанцию сотый участник?

Математика

Первый участник марафонского забега финишировал, показав время 2 ч 12 мин 43 сек. Сотый участник показал результат на 53 мин 18 сек хуже. За сколько времени пробежал дистанцию сотый участник?

Автор: Гость