Первый ученик переводит страницу текста за 7 мин,а второй за 9. Кто переведёт больш?? текста :первый за 5 мин или второй за 7?
Математика
Первый ученик переводит страницу текста за 7 мин,а второй за 9. Кто переведёт больш?? текста :первый за 5 мин или второй за 7?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1:7=1/7 стр/мин скорость перевода 1-го ученика 1:9=1/9 стр/мин скорость перевода 2-го ученика 1/7*5=5/7 стр переведет 1-й ученик 1/9*7=7/9 стр переведет 2-й ученик Приведем к одинаковому знаменателю 5/7=45/63 стр переведет 1-й ученик 7/9=49/63 стр переведет 2-й ученик поскольку 49/63 стр больше чем 45/63 стр, больше переведет 2-й ученик за 7 минут
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