Первый ученик переводит страницу текста за 7 мин,а второй за 9. Кто переведёт больш?? текста :первый за 5 мин или второй за 7?

Математика

Первый ученик переводит страницу текста за 7 мин,а второй за 9. Кто переведёт больш?? текста :первый за 5 мин или второй за 7?

Автор: Гость