Первый вопрос куда плавали финикийцы мореплаватели второй вопрос С какими целями путешествовали финикийцы 3 вопрос по берегам какого моря и с какой целью финикийцы основали колонии

Гость: Гость:

Финикийцы плавали по всем городам. Они путешествовали что бы зарабатывать золото и серебро , и продавали украшения , стеклянные сосуды и ткань . Финикийцы плавали по берегам Средиземного моря и открыли Канарские и Азорские острова. когда финикийцы основали колонии они обменивались между собой и торговля лучше велась