Первый вопрос куда плавали финикийцы мореплаватели второй вопрос С какими целями путешествовали финикийцы 3 вопрос по берегам какого моря и с какой целью финикийцы основали колонии
История
Первый вопрос куда плавали финикийцы мореплаватели второй вопрос С какими целями путешествовали финикийцы 3 вопрос по берегам какого моря и с какой целью финикийцы основали колонии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Финикийцы плавали по всем городам. Они путешествовали что бы зарабатывать золото и серебро , и продавали украшения , стеклянные сосуды и ткань . Финикийцы плавали по берегам Средиземного моря и открыли Канарские и Азорские острова. когда финикийцы основали колонии они обменивались между собой и торговля лучше велась
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