Первый землекоп может выкопать грядку за 1 час, второй землекоп может выкопать за ??ва часа. Сколько времени потратят оба землекопа для того что бы вскопать грядку

Математика
Первый землекоп может выкопать грядку за 1 час, второй землекоп может выкопать за ??ва часа. Сколько времени потратят оба землекопа для того что бы вскопать грядку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1+2=3    Ответ: за 3 часа. Это задача для малышей)
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