Первый землекоп может выкопать грядку за 1 час, второй землекоп может выкопать за ??ва часа. Сколько времени потратят оба землекопа для того что бы вскопать грядку

Математика

Первый землекоп может выкопать грядку за 1 час, второй землекоп может выкопать за ??ва часа. Сколько времени потратят оба землекопа для того что бы вскопать грядку

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