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Первым средством передачи информации на большое расстояние принято считать
Первым средством передачи информации на большое расстояние принято считать
Ответ(ы):
Ответил Гость:
первым средством передачи на большие растояния принято считать почту
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