Первым в классе задачу решил Самат.Решение задачи он объяснил пяти одноклассника??,каждый из которых объяснил это решение еще пятерым ученикам.Таким образом,все учащиеся класса решили задачу.Сколько учеников было в классе?
Математика
Первым в классе задачу решил Самат.Решение задачи он объяснил пяти одноклассника??,каждый из которых объяснил это решение еще пятерым ученикам.Таким образом,все учащиеся класса решили задачу.Сколько учеников было в классе?
Ответ(ы):
Гость:
Задачу решили 31 ученик
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