Первым в классе задачу решил Самат.Решение задачи он объяснил пяти одноклассника??,каждый из которых объяснил это решение еще пятерым ученикам.Таким образом,все учащиеся класса решили задачу.Сколько учеников было в классе?

Математика

Первым в классе задачу решил Самат.Решение задачи он объяснил пяти одноклассника??,каждый из которых объяснил это решение еще пятерым ученикам.Таким образом,все учащиеся класса решили задачу.Сколько учеников было в классе?

Автор: Гость