Первый час автобус ехал со скоростью 60 км/ч , а в течение двух следующих часов его скорость была на 10 км/ч меньше . Какое расстояние проехал автобус за эти 3 ч?
Первый час автобус ехал со скоростью 60 км/ч , а в течение двух следующих часов его скорость была на 10 км/ч меньше . Какое расстояние проехал автобус за эти 3 ч?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
60*1=60 км проехал за первый час 60-10=50 км/ч скорость, с которой ехал следующие 2 часа 50*2=100 км проехал следующие 2 часа 60+100=160 км расстояние за 3 часа Ответ: 160 км