Первый час автобус ехал со скоростью 60 км/ч,а в течение двух следующих часов его скорость была на 10 км/ч меньше.Какое расстояние проехал автобус за эти 3 часа?
Первый час автобус ехал со скоростью 60 км/ч,а в течение двух следующих часов его скорость была на 10 км/ч меньше.Какое расстояние проехал автобус за эти 3 часа?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1 час - 60кмч. Значит за первый час проехал 60кмч*1=60км. Вторые два часа ехали со скоростью на 10 км меньше, то бишь 50км/ч. 50км/ч*2часа=100км. Всего проехал 60км+100км=160км. Ответ 200, неправильный.