Первый множитель 1270,он на 370 больше второго множителя.Найди произведение этих чисел.
Математика
Первый множитель 1270,он на 370 больше второго множителя.Найди произведение этих чисел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1270-370=900 2) 1270*900=1143000
Гость:
I Множитель - 1 270 II Множитель - ?, на 370 > Произведение - ? Решение: 1) 1 270-370=900 - II Множитель. 2) 1 270·900=1 143 000 - Произведение.
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