Первый станок печатает на 3 листа в час меньше, чем второй. Сколько листов в час печатает второй станок, если известно, что за 4 часа работы первого и 5 часов работы второго с танков, было напечатано 753 листа
Первый станок печатает на 3 листа в час меньше, чем второй. Сколько листов в час печатает второй станок, если известно, что за 4 часа работы первого и 5 часов работы второго с танков, было напечатано 753 листа
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пусть 1-й станок печатает (х) листов в час, тогда второй - (х+3) Тогда: 4х + 5(х+3) = 753 4х + 5х + 15 = 753 9х = 753 - 15 9х = 738 х = 82 (листов) - печатает 1-й станок 82 + 3 = 85 (листов) - печатает 2-й станок