Первый велосипедист выехал из посёлка по шоссе со скоростью 21 км/ч. Через час после него со скоростью 15 км/ч из того же посёлка в том же направлении выехал второй велосипедист, а ещё через час третий. Найдите скоро...
Первый велосипедист выехал из посёлка по шоссе со скоростью 21 км/ч. Через час после него со скоростью 15 км/ч из того же посёлка в том же направлении выехал второй велосипедист, а ещё через час третий. Найдите скорость третьего велосипедиста, если он сначала догнал второго, а через 9 часов после этого догнал первого.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
х - скорость третьего третий выехал через 2 часа после первого, первый за это время уехал вперед на 15*2=30 км второй уехал за час на 10 км т.е он сократил расстояние 10 км за 10/(х-10) часов (путь/скорость=время) и еще 5 часов догонял и догнал первого за 10/(х-10)+5 часов, проехав