Пес кинувся наздоганяти хазяїна коли той відійшов від нього на 1.8 км і наздогнав й??го через 3 хв.З якою швидкістю йшов хозяїн , якщо пес біг зі швидкістю 0.7 км/хв? -----------------------------------------------------------...
Математика
Пес кинувся наздоганяти хазяїна коли той відійшов від нього на 1.8 км і наздогнав й??го через 3 хв.З якою швидкістю йшов хозяїн , якщо пес біг зі швидкістю 0.7 км/хв? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Службовий собака кинувся наздоганяти порушника кордону коли між ними було 1.8 км. З якою швидкістю біг порушник , якщо швидкість собаки 19 км/год і він наздогнав порушника через 0.2 год? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Розпишіть будьласка повністю,бо я не розумію xD Дякую всім за увагу!!!!
Ответ(ы):
Гость:
1,8:3=0,6км/мин скорость сближения (с которой пес догонял хозяина) 0,7-0,6=0,1км/мин скорость хозяина 1,8:0,2=9км/час скорость сближения (с которой собака догоняла нарушителя) 19-9=10км/час скорость нарушителя
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