Пес кинувся наздоганяти хазяїна коли той відійшов від нього на 1.8 км і наздогнав й??го через 3 хв.З якою швидкістю йшов хозяїн , якщо пес біг зі швидкістю 0.7 км/хв? -----------------------------------------------------------...

Математика

Пес кинувся наздоганяти хазяїна коли той відійшов від нього на 1.8 км і наздогнав й??го через 3 хв.З якою швидкістю йшов хозяїн , якщо пес біг зі швидкістю 0.7 км/хв? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Службовий собака кинувся наздоганяти порушника кордону коли між ними було 1.8 км. З якою швидкістю біг порушник , якщо швидкість собаки 19 км/год і він наздогнав порушника через 0.2 год? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Розпишіть будьласка повністю,бо я не розумію xD Дякую всім за увагу!!!!

Автор: Гость