Пещера. В пещере темно. Там зверь. И там же 4 пары сапог-скороходов. Размер всех пар ??динаковый, а вот цвет разный. Какое минимальное число сапог нужно вынести за один раз из пещеры, чтобы наверняка составить одну пару, одинак...

Математика

Пещера. В пещере темно. Там зверь. И там же 4 пары сапог-скороходов. Размер всех пар ??динаковый, а вот цвет разный. Какое минимальное число сапог нужно вынести за один раз из пещеры, чтобы наверняка составить одну пару, одинаковую по цвету (естественно, не включая свет в пещере, чтобы не разбудить зверя).

Автор: Гость