Пешеход дошел до почты и вернулся обратно, затратив на весь путь 1 ч. К почте он шел со скоростью 6 км/ч, а обратно — 4 км/ч. Чему равно расстояние до почты? Решите пожалуйс та системой ( 7 класс) 20 БАЛЛОВ

Пусть расстояние от начального пункта до почты равно s. Пусть время, потраченное на путь от начального пункта до почты, равно t1. Пусть время, потраченное на путь от почты до начального пункта, равно t2. Суммарно он затратил 1 час, поэтому t1 + t2 = 1. Тогда составим систему: 6*t1 = s, 4*t2 = s, t1 + t2 = 1. Из первого уравнения выражаем t1: t1 = s/6 Из второго уравнения выражаем t2: t2 = s/4 Подставим t1 и t2 в третье уравнение: s/6 + s/4 = 1 Умножим обе части уравнения на 12, получим: 2s+3s=12 5s=12 s=12/5 s=2.4 Ответ: 2.4 км.