Пешеход и велосипедист отправились одновременно навстречу друг другу из двух пунктов, расстояние между которыми 24 км\ч. Скорость пешехода 4 км/ч, а велосипедиста 12км/ч. Какое расстояние проедет велосипедист до встречи с пешех...
Математика
Пешеход и велосипедист отправились одновременно навстречу друг другу из двух пунктов, расстояние между которыми 24 км\ч. Скорость пешехода 4 км/ч, а велосипедиста 12км/ч. Какое расстояние проедет велосипедист до встречи с пешеходом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+12=16км/ч скорость сближения24:16=1 1/2ч будут в пути до встречи12*1 1/2=18км проедет велосипедист4*1 1/2=6км пройдет пешеход
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