Пешеход и велосипедист отправились одновременно навстречу друг другу из двух пунктов, расстояние между которыми 24 км\ч. Скорость пешехода 4 км/ч, а велосипедиста 12км/ч. Какое расстояние проедет велосипедист до встречи с пешех...

Математика

Пешеход и велосипедист отправились одновременно навстречу друг другу из двух пунктов, расстояние между которыми 24 км\ч. Скорость пешехода 4 км/ч, а велосипедиста 12км/ч. Какое расстояние проедет велосипедист до встречи с пешеходом?

Автор: Гость