Пешеход шел из города в поселок по дороге длина которой 12 км. Возвращаясь вечером ??о той же дороге он увеличил скорость на 2 км\ч а потому затратил на обратный путь на 1 час меньше чем на путь из города в поселок .Сколько час...

Математика

Пешеход шел из города в поселок по дороге длина которой 12 км. Возвращаясь вечером ??о той же дороге он увеличил скорость на 2 км\ч а потому затратил на обратный путь на 1 час меньше чем на путь из города в поселок .Сколько часов пешеход затратил на обратный путь

Автор: Гость