Пешеход шел из города в поселок по дороге длина которой 12 км. Возвращаясь вечером ??о той же дороге он увеличил скорость на 2 км\ч а потому затратил на обратный путь на 1 час меньше чем на путь из города в поселок .Сколько час...
Математика
Пешеход шел из города в поселок по дороге длина которой 12 км. Возвращаясь вечером ??о той же дороге он увеличил скорость на 2 км\ч а потому затратил на обратный путь на 1 час меньше чем на путь из города в поселок .Сколько часов пешеход затратил на обратный путь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составляете два уравнения: V*t=12; (V+2)*(t-1)=12; решаете систему, находите время туда и, соответственно, обратно.
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